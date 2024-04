Francavilla Fontana, percorso ciclopedonale interrotto per intoppi burocratici

Il sindaco Antonello Denuzzo fa sapere che il rallentamento dei lavori è dovuto ai soliti intoppi burocratici “che non mancano mai – come riferisce sulla sua pagina social – di allungare le attese e complicare la vita agli amministratori pubblici”. Martedì si sono visti alcuni operai al lavoro su via Madonna delle Grazie.

