Francavilla Fontana, blackout in piazza e dintorni: utenti e aziende senza internet

Blackout di internet nel centro cittadino di Francavilla Fontana. Il guasto in particolare sta interessando piazza Umberto I e dintorni. Il crash verificatosi dopo le 18 di lunedì ha lasciato cittadini e aziende senza internet fino a questo momento (ore 12). Problemi di connessione che stanno creando non pochi disagi anche all’emittente Radio Antenna Sud del gruppo Distante. Non è la prima volta che si verificano degli inspiegabili e ripetuti guasti alle centraline.

