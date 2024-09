Francavilla Fontana, approvato dal consiglio comunale il bilancio consolidato

Il Consiglio Comunale di lunedì 23 settembre è tornato ad occuparsi di temi economici con l’approvazione del bilancio consolidato 2023. Si tratta di un documento contabile che fotografa in modo veritiero e corretto il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica” che per il Comune di Francavilla Fontana è composto dall’Ambito Territoriale Br3 e dal Consorzio ASI di Brindisi.

Per la predisposizione del documento contabile sono stati utilizzati i bilanci al 31 dicembre 2023 di tutti gli organismi e le società del Gruppo, già approvati dai rispettivi organi amministrativi. Questo tipo di bilancio mette insieme, aggregandole, le entrate e le uscite dell’Amministrazioni Comunale e delle società facenti parti del perimetro di consolidamento al netto dei trasferimenti reciproci. Dal conto economico consolidato emerge che nel 2023 c’è stata una crescita del risultato di esercizio rispetto allo scorso anno con un utile complessivo pari a 3.086.933,58 di euro. “Il Bilancio Consolidato – spiega l’assessora Eleonora Marinelli – attesta il buono stato di salute dei conti del Comune e delle società collegate. I dati del conto economico indicano un incremento significativo delle entrate con ottimi margini per nuovi investimenti in settori strategici per la crescita economica e sociale del territorio”. L’approvazione del bilancio consolidato, obbligatoria per gli enti con più di 5 mila abitanti, consente all’Amministrazione Comunale di poter procedere con le assunzioni di nuovo personale così come pianificate nel corso dell’anno.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author