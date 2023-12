FRANCAVILLA FONTANA – Già indagato e poi condannato in primo e secondo grado nel processo figlio dell’inchiesta sulle “nuove farmacie” nella Città degli Imperiali, l’ex sindaco di Francavilla Fontana Vincenzo della Corte è stato assolto in via definitiva dalla Corte d’appello di Lecce “perché il fatto non sussiste”. Insieme al medico, assolto con formula piena anche l’ex presidente dell’Ordine dei farmacisti di Brindisi Gabriele Rampino. L’inchiesta della Procura di Brindisi, ormai un decennio fa, contestava agli imputati una sorta di piano circa la “Modifica alla pianta organica delle farmacie” finalizzato a favorire quello piuttosto che l’altro. Abuso d’ufficio che, però, non ci fu. Della Corte, dopo il rinvio ottenuto dalla Cassazione, ha ottenuto l’assoluzione, piena e definitiva. A “battere” la notizia, è stato lo stesso professionista, su Facebook.

Assoluzione piena per della Corte, “sempre operato correttamente”

“In occasione della festa dell’Immacolata – scrive il medico in un post – voglio condividere con tutti voi una notizia che mi ha riempito il cuore di gioia. Ieri la corte d’appello di Lecce, dopo l’annullamento della Cassazione, mi ha definitivamente assolto con la formula ‘perché il fatto non sussiste’ dalla vicenda delle c.d. ‘Farmacie’. Ciò a riprova che da sindaco ho sempre operato correttamente e nell’interesse della comunità. Un piccolo ringraziamento ai miei avvocati, Roberto Palmisano e Antonio Andrisano, che in questi anni mi hanno sempre sostenuto e supportato. Buona Immacolata a tutti i francavillesi e a tutti i miei amici”

Vincenzo della Corte era stato condannato in primo grado per abuso d’ufficio. La corte d’appello confermò la pena ad un anno e sei mesi. La Cassazione ha annullato la sentenza, rinviando tutto in appello che, in via definitiva, ha assolto l’ex primo cittadino.

