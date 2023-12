Bari, rissa tra migranti in pieno centro

BARI – Momenti di tensione in pieno centro a Bari, questo pomeriggio quando un gruppo di migranti avrebbe iniziato una lite tra i passanti del primo shopping natalizio.

A sedare la rissa, gli agenti della polizia locale che avrebbero bloccato una persona mentre altri migranti si sarebbero fatti avanti per impedirne il fermo. I vigili hanno poi fermato due persone che hanno opposto resistenza e le hanno portate al comando; gli altri partecipanti alla rissa sono stati identificati. Non ci sono stati feriti.

