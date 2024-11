Francavilla Fontana, assessore Sportillo: “Saranno rideterminate le aree che beneficiano delle bonifiche dell’Arneo”

L’amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha conferito ad uno esperto l’incarico di redigere una perizia tecnica al fine di determinare le aree del territorio comunale che ricevono un beneficio diretto e specifico dalla presenza delle opere di bonifica del Consorzio di Bonifica Arneo. Tale studio dovrà determinare quali aree del territorio comunale ricevono un beneficio effettivo dalle opere di bonifica che il consorzio suddetto realizza o dovrebbe realizzare e, pertanto ,debbano contribuire alle spese consortili.

“Diverse pronunce della Cassazione e della Corte Costituzionale hanno affermato – ha dichiarato l’assessore Carmine Sportillo – il principio, che per poter applicare un’imposta, ci deve essere un reale beneficio. Lo stesso articolo 2 della legge regionale numero 4 del 13 marzo 2012 stabilisce che la Regione può escludere le parti del territorio per i quali non ritenga necessario estendere l’azione di bonifica. Per cui, se dallo studio commissionato, dovesse emergere che parti del territorio comunale non ricevono un beneficio diretto e specifico dalla presenza delle opere del Consorzio, l’amministrazione comunale attuerà le opportune azioni al fine di richiedere alla regione Puglia la rideterminazione dei piani di classificazione e l’esclusione di quelle proprietà rurali che sono tuttora ingiustamente soggette a tassazione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author