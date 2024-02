Francavilla: ecco la nuova tribuna, Marani: ‘questo club è un esempio’

Giornata storica per la città di Francavilla Fontana. Alla presenza del Presidente della Lega Pro Matteo Marani è stata inaugurata la nuova tribuna centrale della ‘Nuovarredo Arena’. Sky Box, sala ristoro, lo store ufficiale e uffici di rappresentanza oltre a seicento comodi posti a sedere. Una struttura all’avanguardia che Marani ha definito ‘innovativa’ in una Serie C che continua a crescere: ‘Antonio Magrì è un esempio da seguire perché investe e aiuta il territorio a crescere attraverso la sua squadra di calcio’.

