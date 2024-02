Ricorso Gravina, il Casarano si affida all’avvocato Grassani

“La SSD Casarano Calcio, preso atto del reclamo promosso dalla FBC Gravina, avente ad oggetto l’asserito impiego, in posizione irregolare in quanto squalificato, del calciatore Geremias Loyola Nunes, in occasione della partita Casarano-Gravina del 18 febbraio 2024, comunica di avere incaricato, per la tutela dei propri interessi, l’Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna”. Si legge in una nota del Casarano.

“La società, nella vicenda in esame, ribadisce di aver operato correttamente e con il massimo scrupolo, verificando la posizione disciplinare del calciatore sia mediante consultazione dei comunicati ufficiali, sia con le società di precedente tesseramento dell’atleta, Virtus Ispica e Nuova Igea Virtus, sia con l’atleta personalmente”.

“Difenderà, dunque, il proprio operato in tutte le competenti sedi, fiduciosa che la regolarità della gara venga confermata dagli organi di giustizia federali chiamati a pronunciarsi, con omologazione del risultato conseguito sul campo, valore primario a cui ogni sportivo dovrebbe ambire”, conclude la nota del Casarano.

