FOTO- Brindisi: Bunino è già in città, cena al ristorante ‘Il Trullo’

Adesso è fatta davvero. Il Brindisi ha ingaggiato uno artefici della promozione in Serie B del Lecco: Cristian Bunino. L’attaccante classe 1996 questa sera (come documenta la nostra foto) era a cena con il direttore generale del club Pierluigi Valentini nel noto ristorante ‘il Trullo’ ospite di Angelo Filomeno, sponsor della società e grande tifoso biancazzurro. Da domani, dunque, sara già a disposizione del tecnico Ciro Danucci. Su Bunino c’erano le attenzioni di numerosi club di Serie C ma il calciatore pare sia rimasto colpito dal progetto del Brindisi e dalla fame di calcio della città.

