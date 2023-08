Bari grinta e cuore: Il Palermo sbatte sui biancorossi in doppia inferiorità numerica

Due rossi, un calcio di rigore sbagliato dal Palermo e un gol annullato con il Var ai rosanero al 99’. Il Bari soffre tremendamente m porta a casa lo 0-0 a va a prendersi un punto pesantissimo in casa contro il Palermo, che non sfrutta la doppia superiorità numerica ed esce senza i tre punti da un San Nicola ribollente nel finale.

In cronaca: Ci sono Brenno, Maiello, Sibilli e Diaw per Frattali, Bellomo, Morachioli e Scheidler rispetto alla gara contro il Parma. Palermo con il tridente Di Mariano-Brunori-Insigne.

Prima occasione Bari dopo un minuto: verticalizzazione di Sibilli per Nasti che arriva a tu per tu con Pigliacelli, bravo ad anticiparlo. Brivido per il Bari un minuto più tardi: Vasic calcia dai 20 metri, Brenno non trattiene e il pallone termina la sua corsa sul palo. L’asse Sibilli-Nasti funziona anche all’8’ quando Pigliacelli esce bene sull’attaccante di proprietà del Milan. Tegola per il Bari al minuto 13 quando Diaw esce per infortunio. Sibilli è il migliore del primo tempo e lo fa vedere al 36’ quando fa tutto il campo palla al piede e perde l’attimo giusto per la conclusione in porta e quando al minuto 39 offre a Maita un pallone d’oro in area di rigore. La conclusione della mezzala barese non centra di poco la porta. Brunori si mette in proprio al 43’ e ci prova dai 20 metri. Brenno vola e la osserva uscire.

La partita cambia al 4’ della ripresa: Maita perde un pallone e interviene in maniera dura su Vasic: l’arbitro prima lo ammonisce e poi, dopo un consulto con il Var tira fuori il rosso. Il Bari resta in nove al 67’ quando il Var richiama di nuovo l’arbitro per un contatto in area tra Brunori e Di Cesare. Secondo giallo per il capitano e tiro dal dischetto per il Palermo con Brunori che si presenta dal dischetto e calcia alto. Brenno salva i suoi all’87’, quando ferma Brunori a pochi passi dalla porta. Al 99’ Brunori porta in vantaggio i suoi sugli sviluppi di una rimessa laterale ma questa volta il Var è dalla parte del Bari: l’attaccante del Palermo è in fuorigioco e dopo 14 minuti di recupero il match termina 0-0.

