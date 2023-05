MESAGNE – Oggetti in oro in cui valore deve essere quantificato sono stati rubati nella notte tra martedì e mercoledì da una cassaforte all’interno del convento dei Carmelitani di Mesagne. Il convento era vuoto in quanto il priore e i frati si trovano a Roma per partecipare a un’udienza papale.

I ladri si sono introdotti dal muro di cinta che costeggia la linea ferroviaria e hanno forzato la cassaforte rubandone il contenuto, tra cui – pare – oggetti utilizzati per adornare la statua della Madonna nelle cerimonie religiose.

