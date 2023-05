AGGIORNAMENTO MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2023, ORE 14.43 – É stata trovata morta Denise Galatà, la studentessa diciannovenne che risultava dispersa da ieri dopo essere caduta in acqua mentre faceva rafting sul fiume Lao, a Laino Borgo (Cs). Ad individuare il corpo della giovane, che si trovava sott’acqua, sono stati i sommozzatori dei Vigili del fuoco. Il ritrovamento, come riportato dall’Ansa, è avvenuto a breve distanza dal punto in cui la diciannovenne era caduta, ad alcuni metri di profondità nelle acque del fiume. L’ipotesi che appare più attendibile è che la giovane, dopo essere finita in acqua nel momento dello scontro tra il gommone sul quale si trovava e l’altro natante che procedeva più avanti, non abbia avuto la forza di riemergere e sia morta annegata. Accertamenti in questo senso, comunque, sono stati avviati dai carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, su delega della Procura della Repubblica di Castrovillari.

Proseguono le ricerche sul fiume Lao, tra Laino Borgo e Laino Castello, di Denise Galatà, la studentesca diciottenne finita nel pomeriggio di ieri nel fiume mentre faceva rafting con altri amici, facenti parte di una scolaresca di Reggio Calabria. A causare l’incidente sarebbe stato un sobbalzo del gommone o, come sembrerebbe, lo scontro tra due gommoni, in seguito al quale la ragazza ha perso l’equilibrio ed è finita in acqua.

Nelle ricerche sono impegnati anche otto uomini del Soccorso Alpino Lucano, giunti sul posto per aiutare i colleghi calabresi, Vigili del Fuoco e Carabinieri intervenuti subito dopo che è scattata la procedura di ricerca che viene disposta in questi casi.

L’ausilio del SA lucano è stato necessario anche per agevolare gli altri ragazzi che si trovavano sul gommone, tutti in sicurezza, ad essere evacuati tramite un sentiero. Stamane è stato ritrovato il caschetto che indossava la studentesca nel punto dove è caduta in acqua.

E’ stato chiesto anche l’intervento di un elicottero dell’Aeronautica dell’84° CSAR giunto da Gioia del Colle ed uno del 118. Utilizzati anche droni.

Gli altri componenti della comitiva finiti in acqua sono stati soccorsi e portati a riva.

Intanto, sul fronte inchiesta, il sostituto procuratore di turno, Simona Manera, ha delegato le indagini ai carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, che hanno avviato l’attività investigativa nell’ambito della quale sono stati sentiti i compagni e gli insegnanti che si trovavano insieme alla giovane nel momento in cui é finita in acqua.

Notizia in aggiornamento

