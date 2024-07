Forum in Masseria, Tajani: “Patrioti terzo gruppo? Non basta per essere protagonisti“

MANDURIA – Il Vicepremier Tajani sul palco di Bruno Vespa punta l’indice sulle dinamiche politiche europee: “Al momento il terzo gruppo del Parlamento europeo sono i conservatori, al momento i Patrioti non sono un gruppo formalmente costituito perché mancano ancora uno o due nazionalità, in base al regolamento del Parlamento. Ma può anche diventare il terzo gruppo ma non basta essere il terzo gruppo per essere protagonista. Se ci sono posizioni anti

europee e di contrasto sui fondamenti dell’Unione europea, è difficile poter avere un dialogo”. Tajani ha concluso: “Io rispetto la volontà di tutti, ma adesso la situazione non è questa”.

SULLE TRATTATIVE PER LE NOMINE EUROPEE

Secondo Antonio Tajani, l’Italia può fare la voce grossa nell’Unione Europea:

“Il governo italiano è stabile e resterà in vigore 5 anni. Noi abbiamo interesse,come italiani, ad avere un portafoglio importante a cui possiamo ambire. Anche perché da noi c’è un governo molto stabile che èin carica e resterà in carica fino a fine legislatura e che è

uscito rafforzato dal voto di giugno. Quindi anche noi potremmo fare la voce grossa nella trattativa perché credo che l’Italia ne abbia diritto”.

L’AVVICINAMENTO DI SALVINI AL GRUPPO LANCIATO DA ORBAN

Il Vicepremier Antonio Tajani viene sollecitato da Bruno Vespa a rispondere sull’avvicinamento di Matteo Salvini al gruppo dei Patrioti lanciato da Viktor Orban, il padrone di casa chiede se ciò possa creare problemi al centrodestra in Italia. Ma Tajani è categorico: “No! perché l’Europa è un’altra cosa». Così il vicepremier Antonio Tajani ha risposto a Bruno Vespa, dal palco di ‘Forum in masserià in corso a Manduria.

Tajani ha aggiunto: «Noi siamo una coalizione politica in Italia che governa il paese, governa regioni e comuni e che corre sempre unita, a differenza della sinistra. Loro sono una coalizione elettorale. Noi no, con l’unica differenza del diverso collocamento dei singoli nelle varie famiglie europee». Quindi ha ribadito: «Noi siamo nel Ppe, Fratelli d’Italia è nei conservatori, Salvini fino all’altro giorno era nel gruppo della Le Pen che si sta trasformando nel gruppo dei patrioti per l’Europa».



