Forum in Masseria, Salvini: “Sull’autonomia differenziata c’è un’opposizione ideologica”

MANDURIA – Contro la riforma dell’autonomia differenziata c’è «un’opposizione ideologica» da parte di «certa sinistra e di certe associazioni come Anpi, Arci, Wwf. Ma se togli le firme sono sempre gli stessi. Oggi lo fanno per l’autonomia, domani è contro il ponte sullo Stretto, la Tav, le Olimpiadi, la Tap, il Mose, la flat tax, il premierato. Sono quelli che firmano appelli per professione e promuovono referendum è il bello della democrazia». L’ha detto il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini, commentando l’iniziativa del referendum abrogativo sull’Autonomia promosso dalle opposizioni.

