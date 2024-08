Forte terremoto, epicentro in Calabria

Una forte scossa di terremoto si è avvertita in tutto il Meridione d’Italia con una Magnitudo tra 4.9 e 5.4 alle ore 21:43 di questa sera con epicentro nella provincia di Cosenza. Diverse persone sono scese in strada nella zona. L’epicentro del terremoto è a Mandotoriccio, a 3 chilometri da Pietrapaola, dove la gente ha lasciato temporaneamente le case per sicurezza.

Grande paura soprattutto nei piani più alti anche in Puglia e in Sicilia.

IN AGGIORNAMENTO

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author