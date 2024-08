Incidente stradale in Salento: due morti

È di due morti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, in Salento.

Il sinistro è avvenuto intorno alle tre, all’altezza della rotatoria situata all’ingresso del paese.

Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, un 40enne ed un 31enne, entrambi originari di San Pietro in Lama, avrebbero perso il controllo dello scooter sul quale viaggiavano. Sarebbero andati a scontrarsi, poi, contro la rotatoria sbalzando dalla sella della moto.

Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, allertati da alcuni automobilisti di passaggio. Il cuore dei due aveva già smesso di battere. Oltre al personale medico e paramedico, la zona è stata raggiunta anche dai carabinieri del locale Comando Stazione, cui sono affidate le indagini per accertare eventuali responsabilità. Le due vittime, secondo quanto si apprende, avevano da poco concluso il loro turno di lavoro ed erano diretti a casa. Entrambi, infatti, erano impiegati presso un’attività commerciale che, in questi giorni, è in esposizione presso “Birra e Sound”, l’evento estivo di Leverano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author