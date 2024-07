Forte dei Marmi, orologio di lusso scippato a turista pugliese

Nella giornata di sabato 27 luglio, a Forte dei Marmi (Lucca) si sono verificati due scippi di orologi di ingente valore, entrambi Patek Philippe.

Il primo furto è avvenuto intorno alle 13:30 in viale Morin, vittima un turista genovese. Il secondo scippo intorno alle 21:30 in via Achille Franceschi: una pugliese è stata derubata mentre era in bicicletta con il marito e i due figli.

Secondo quanto riferito dallo stesso marito, un uomo a piedi ha strappato dal polso della donna un Patek Philippe del valore di decine di migliaia di euro, fuggendo poi su un motorino guidato da un complice. Il furto è stato denunciato ai carabinieri. La famiglia, arrivata venerdì sera, ha deciso di ripartire dopo l’incidente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author