Estate e salute: attenzione alle insidie per i bambini

Con l’arrivo dell’estate, i rischi per la salute dei bambini aumentano. Il caldo torrido facilita scottature, colpi di calore e infezioni da virus e batteri, ma le punture di insetto rappresentano una vera minaccia. Molte punture sono innocue e causano solo fastidi temporanei, ma altre possono provocare reazioni complesse. Vespe e api, ad esempio, possono causare eruzioni cutanee o, nei soggetti sensibili, shock anafilattici potenzialmente fatali.

Per prevenire le punture, è consigliabile adottare alcune semplici regole comportamentali: evitare le uscite al tramonto, coprire braccia e gambe, e usare repellenti. In caso di puntura, è importante controllarne subito l’entità. Le reazioni comuni includono arrossamenti, gonfiori, prurito o dolore. Rimuovere il pungiglione presso una farmacia, detergere la zona con acqua e sapone, applicare un impacco freddo e utilizzare creme a base di antistaminico o cortisone possono aiutare a gestire i sintomi. Nei casi più gravi, come febbre o shock anafilattico, è necessario rivolgersi immediatamente a un pronto soccorso.

Particolare attenzione va prestata alle punture da contatto in spiaggia, come quelle di meduse e tracine. Le meduse causano dolore bruciante e prurito, mentre le tracine, che vivono sotto la sabbia, provocano dolore intenso e gonfiore. In questi casi, è importante seguire le giuste procedure di primo soccorso e evitare metodi fai-da-te.

Carlo Claps, presidente di Federfarma Potenza, sottolinea l’importanza delle farmacie nella gestione delle punture di insetti e contatti marini. Spesso, si ricorre alla farmacia solo quando il fastidio diventa insopportabile, ma è preferibile rivolgersi subito al personale qualificato per evitare complicazioni. Il farmacista può rimuovere il pungiglione in modo sicuro e fornire consulenze preziose per identificare e gestire segni di shock anafilattico. Claps invita a prediligere il ricorso alle farmacie e alla guardia medica per evitare di intasare i pronto soccorso, garantendo così un servizio efficiente e capillare.

