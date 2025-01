Foggia, un’altra tragedia della strada in città, muore giovanissimo

FOGGIA – Ore terribili sulle strade del capoluogo dauno. Nella serata di mercoledì 22 gennaio, intorno alle 23, ha perso la vita un giovane di 22 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto nel centro di Foggia, in viale Ofanto nei pressi di Corso Roma dove si sono violentemente scontrate due auto. Nel violentissimo impatto sono rimaste ferite altre tre persone. La vittima sarebbe stata sbalzata dall’abitacolo, quando sono giunti i soccorsi da parte del 118 purtroppo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e vigili del fuoco.

Sintratta del secondo incidente mortale di un mercoledì nero funestato da tre morti, in mattinata infatti in Via Trinitapoli alla periferia di Foggia si sono registrate altre due vittime (un uomo e una donna) a causa di un terribile schianto frontale.

