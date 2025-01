Barletta, auto contro moto: quattro feriti

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi questa sera in via Foggia a Barletta, durante il quale un’auto e una moto si sono scontrate violentemente. L’auto è finita fuori strada mentre il conducente della moto è stato sbalzato di qualche metro sull’asfalto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure e trasportato i feriti all’ospedale “Dimiccoli” di Barletta. Una delle persone soccorse è stata trasportata in codice rosso. La polizia Locale ricostruirà la dinamica e le cause dello scontro. Sul posto anche i vigili del Fuoco.

