Foggia: Un turno a Rossi e Leo, 4000 euro di multa al club

CALCIATORI – Una giornata di squalifica e 500 euro di multa a Lescano (Pescara); una giornata a Leo (Foggia), Mesik (Pescara), Ramirez, Sadiki e Siatounis (Entella)

ALLENATORI – Una giornata di squalifica a Delio Rossi (Foggia) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di Lamberto Zauli: avvicinato a Rossi per stringergli la mano, quest’ultimo provocava un diverbio e, con fare provocatorio, afferrava per il bavero della giacca lo stesso Zauli. Quindi i due venivano separati dall’intervento dei delegati e dei collaboratori della Procura Federale.

DIRIGENTI – Paolo Di Nunno (presidente del Lecco) squalificato fino al 14 agosto 2023. A) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro in quanto entrava sul terreno di gioco, roteava in aria il suo bastone, e rivolgeva frasi irriguardose nei suoi confronti; B) per avere, al termine della gara, atteso l’Arbitro davanti alla porta degli spogliatoi e reiterato tale condotta, pronunciando nei suoi confronti frasi irriguardose per contestare il suo operato e, avvicinatosi allo stesso, afferrando con la mano il suo braccio sinistro all’altezza dell’avambraccio senza causargli dolore; C) per avere, al termine della gara, al rientro della squadra ospite, nel corridoio antistante gli spogliatoi, colpito con una manata al petto il calciatore del Pordenone, Roberto Pirrello, senza conseguenze.

AMMENDE SOCIETÀ – 4.000 euro al Foggia per lancio di fumogeni, bengala, confezioni di caffè e bottigliette d’acqua senza tappo sul terreno di gioco. E per cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari. 1.500 euro al Lecco per il lancio di bicchieri d’acqua semipieni. 1.000 euro al Pescara per,aver lanciato all’interno del recinto di gioco quattro petardi e quattro fumogeni. 150 euro al Crotone perché i suoi sostenitori hanno danneggiato e divelto un seggiolino all’interno del settore ospiti.

