Virtus Francavilla: Risoluzione con Murilo

La Virtus Francavilla e Murilo Otávio Mendes hanno trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto. “La società, attraverso una nota, desidera ringraziare Murilo per il lavoro svolto e l’impegno profuso con la maglia biancazzurra, augurandogli un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”.

