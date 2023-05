Foggia: Sequestrato un villaggio turistico

Un villaggio turistico è stato scoperto e sequestrato dai Carabinieri forestali a Ischitella (Foggia), poiché sarebbe stato realizzato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e in violazione del Piano regolatore generale (Prg). Nell’ambito dell’inchiesta, coordinata dalla Procura di Foggia, due persone sono indagate per lottizzazione abusiva.

La struttura turistica si trova in località Foce Varano, a poche centinaia di metri dal mare. Secondo l’accusa, le disposizioni del Prg per quella zona prevedono “servizi ad uso pubblico e di interesse generale, con divieto di edificazione per i privati”.

Le verifiche effettuate dai carabinieri forestali hanno evidenziato una costruzione realizzata in assenza di titoli abilitativi, che ha comportato una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

