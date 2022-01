Foggia, riunione in corso Zeman-Canonico: in ballo il futuro del boemo

FOGGIA – Ore concitate in casa Foggia. È in corso una riunione tra il presidente Nicola Canonico e il tecnico boemo Zeman, che infatti non ha condotto l’allenamento questo pomeriggio, affidando il compito al suo secondo. Stando a quanto trapela nelle ultime ore, sarebbe in ballo il futuro dell’allenatore rossonero, che sicuramente non avrà preso di buon grado l’esonero di Peppino Pavone. È quasi impossibile fari previsioni ma non sono esclusi ulteriori scossoni in casa Foggia. Si attendono aggiornamenti.