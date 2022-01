Foggia Calcio, rientra tutto: Pavone torna DS, Zeman in panchina. Rinnovano entrambi?

Sembrava impossibile, ma con tutta probabilità sarà così: il terremoto in casa Foggia è pronto a rientrare. Dopo l’esonero di Peppino Pavone al termine della sconfitta contro il Latina, la riunione di oggi tra Zeman e Canonico è servita per far tornare tutti i tasselli al proprio posto.

Peppino Pavone dovrebbe tornare a svolgere il ruolo di direttore sportivo, Zeman rimarrà in panchina e Canonico farà un passo indietro rispetto alle sue decisioni. Per il bene comune del Foggia, questo sembra essere la direzione. E in più, quella che era stata una crepa si sta trasformando in un’occasione perché si parla del possibile rinnovo di entrambi, sia Pavone che Zeman. Con l’obiettivo di ricostruire insieme, senza intoppi.