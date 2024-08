Foggia, quartiere ferrovia: abbandono rifiuti, residenti beccati e multati

Da tempo raccontiamo il degrado del Quartiere Ferrovia di Foggia, attribuendolo prevalentemente alle condizioni di scarsa igiene e sicurezza pubblica causate dalle numerose persone extracomunitarie che lo popolano. Ma queste immagini dimostrano che anche alcuni residenti (foggiani) della zona dovrebbero avere maggiore cura e rispetto delle regole della convivenza civile. Un primo video mostra una residente di via Podgora abbandonare un sacco di rifiuti accanto ai contenitori per la raccolta differenziata dedicata alle utenze non domestiche: la donna, a seguito di specifiche attività di controllo e appostamento, è stata identificata e multata dagli agenti della Polizia Locale in servizio presso la sede del quartiere riattivata nelle scorse settimane.



In un secondo video si nota un residente della stessa via che tenta di gettare un sacchetto di rifiuti all’interno di uno dei suddetti cassonetti, ma redarguito da un altro residente ha desistito e si è allontanato con il sacchetto in mano.

A questi episodi se ne aggiungono anche altri relativi a varie tipologie di infrazioni stradali. Sarebbe bello e auspicabile che fossero i residenti della zona i primi a dare il buon esempio a tutta la comunità che la abita, per cercare di trovare un percorso comune e definitivo verso la tanto auspicata rinascita del Quartiere Ferrovia.

