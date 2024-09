Foggia, Michele Emmausso calciatore del mese AIC per la Serie C

Un talento pronto alla consacrazione definitiva. Potrebbe essere questa l’etichetta perfetta da appiccicare addosso a Michele Emmausso, attaccante classe 1997 del Foggia, che si è aggiudicato il premio “Calciatore del mese AIC” della Serie C della stagione 2024-2025 di agosto.

L’approdo in una piazza blasonata come quella di Foggia, ma sopratutto la partenza a razzo con la casacca rossonera, con la quale ha già confezionato tre reti in altrettante giornate di campionato, sembrano essere l’incipit perfetto di una stagione importante per l’ex tra le altre di Taranto, Messina, Potenza e Siena, che si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nello scacchiere di Brambilla.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author