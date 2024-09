Criscitiello: “Sticchi numero uno in assoluto; Corvino pazzo visionario” (VIDEO)

Puntata inter —-> QUI

Durante l’ultima puntata di Ora Lecce, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, ha parlato anche del presidente dell’US Lecce Saverio Sticchi Damiani e del direttore tecnico giallorosso Pantaleo Corvino.

Criscitiello ha tessuto le lodi di un direttore tecnico capace di scovare talenti in giro per il Mondo per poi valorizzarli in Italia; mentre, parlando di Sticchi Damiani ha detto che “E’ un esempio da seguire, numero uno in assoluto”. In effetti non è solo Michele Criscitiello a pensarla così perchè proprio il numero uno della società di via colonnello Costadura verrà premiato come “Miglior presidente” il 16 dicembre prossimo a Roma in occasione della XV edizione del Premio “Andrea Fortunato – Lo sport è vita”, presso il Salone d’Onore del CONI, alla presenza del Presidente Giovanni Malagò.

Nelle motivazioni si legge: il premio vuole essere un tributo alla straordinaria dedizione, alla passione con cui il presidente Sticchi Damiani guida e rappresenta il suo ruolo, e all’esempio di integrità e competenza che offre ogni giorno al mondo dello sport nel costante impegno a promuovere i valori sani e autentici, contribuendo in modo significativo alla crescita del movimento sportivo nazionale.

