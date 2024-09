Promozione, il Trepuzzi ingaggia Mbappé

Il Trepuzzi ha ufficializzato l’ingaggio di Denis Florian Njanga Mbappé, attaccante camerunese classe 2000. Il giovane giocatore, che ha già dimostrato il suo talento nelle selezioni giovanili della Nazionale del Camerun, rafforzerà il reparto offensivo della squadra.

Mbappé ha costruito la sua carriera calcistica su palcoscenici di rilievo, grazie alle sue doti tecniche e alla capacità realizzativa, caratteristiche che gli hanno permesso di farsi notare in vari campionati europei. Tra le sue esperienze principali spiccano quelle nei campionati francesi, dove si è distinto per velocità e tecnica. Inoltre, in Lituania, ha giocato nella Serie A locale, ottenendo il riconoscimento come miglior giocatore del campionato grazie alle sue prestazioni decisive e ai numerosi gol segnati.

