Foggia-Messina 2-0, è vittoria dopo oltre un mese

FOGGIA – Un successo pesante e che vale tantissimo sul piano della classifica e soprattutto del morale. La coglie allo Zaccheria il Foggia, che vince contro il Messina per 2-0: è anche la sfida del ritorno in campo di Marco Frigerio, accolto da applausi ma anche fischi. Sono ora 21 i punti in classifica dei rossoneri. Formazioni: 4-2-3-1 per Cudini, 4-3-3 per Modica.

Gara subito vivace. Dopo 2′ Ragusa prova a imbeccare Firenze. Tiro parato. Al 16′ tentativo insidioso dagli sviluppi di un angolo per il Foggia: va Riccardi di testa, salvataggio in extremis. Al 34′ altra grande occasione rossonera prima con Carillo di testa, poi con Di Noia. Vantaggio sfiorato ma che diventa realtà poco dopo. Al 35′ costa cara una trattenuta in area al Messina su Carillo: non ha dubbi l’arbitro, è rigore. Dal dischetto Peralta non sbaglia, Fumagalli intuisce la direzione della sfera ma non ci arriva, 1-0. Occasione colossale per il raddoppio sprecata al 44′: Tonin s’invola verso il fondo e supera il diretto marcatore avversario, palla in mezzo per Tounkara e sponda finale per Peralta che calcia incredibilmente sul fondo.

Nella ripresa spinge ancora il Foggia. Al 54′ tocca a Di Noia dalla distanza, palla alta di poco. Risponde il Messina con Zunno al 61′: destro insidioso, respinge Nobile. Ancora Foggia pericoloso al 62′: Garattoni per Vezzoni, angolo. Al 64′ il raddoppio il Foggia: calcio d’angolo, stacco di Salines, riesce a respingere Fumagalli che però nulla può sulla successiva conclusione del 31 rossonero che non sbaglia. È 2-0. Messina che prova a restare in partita, ma senza trovare la via del gol. Al 70′ Nobile blocca su Ortisi, all’80’ Tonin spedisce a lato per il Foggia, al 94′ ultimo squillo del match di Emmausso. Finisce qui e ritorno alla vittoria che mancava da poco più di un mese (14 ottobre scorso, 2-0 al Brindisi, ndr).

