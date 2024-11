Foggia, la cura Zauri funziona: 2-1 alla Turris e fuori dai playout

Terzo risultato utile consecutivo e seconda vittoria della gestione Zauri, prima in trasferta, per il Foggia che espugna il Liguori di Torre del Greco e fa suo lo scontro salvezza con la Turris: in terra campana termina 1-2 a favore dei rossoneri che salgono a quota 17 punti in classifica e dopo diverse settimane escono dalla zona playout.

Zauri punta sull’atteso 4-3-3 con Orlando, Murano e Millico a comporre il terzetto offensivo, Conte replica affidandosi a un 3-4-2-1 con Giannone e Nocerino a sostegno dell’unico attaccante Ekuban. In cronaca. Pronti-via e i padroni di casa passano in vantaggio: è il minuto 11 quando Castellano lascia partire un mancino potente e preciso dalla lunghissima distanza che trafigge l’incolpevole Perina per l’1-0 dei corallini.

I rossoneri non stanno a guardare e cinque minuti dopo trovano l’immediato modo di raddrizzarla: lo fanno con Millico che, al termine di una bellissima azione personale, con il sinistro supera Marcone dall’interno dell’area. 1-1 al Liguori. Le squadre, a quel punto, tirano il freno a mano e cominciano a studiarsi.

Al minuto 40 è Nocerino a sfiorare il nuovo vantaggio per i padroni di casa, ma il suo colpo di testa dal centro dell’area è fuori misura. Poi, quando la prima frazione sembra ormai aver detto tutto, arriva un’altra magia di Millico a mandare i satanelli al riposo avanti nel punteggio: dribbling secco e bolide dalla distanza con il mancino al minuto 44, 1-2 in terra campana al 45′.

Nella ripresa i pugliesi provano a gestire il risultato. Per una prima reazione della Turris bisogna attendere il minuto 59, quando un colpo di testa di Giannone su assist da sinistra costringe Perina a distendersi per bloccare la sfera. Trascorrono tre minuti e dall’altra parte del campo a provarci è Orlando, la cui conclusione da posizione defilata viene respinta attentamente da Marcone. Al minuto 64 è Murano ad andare a un passo dal tris con un tentativo di tocco sotto ben bloccato da Marcone.

La partita si mantiene accesa e gradevole, al minuto 69 sono i ragazzi di Conte a rendersi pericolosissimi con una rasoiata in diagonale di Nocerino intercettata prodigiosamente quasi sulla linea da Salines. Sul capovolgimento di fronte Tascone con un sinistro a giro costringe agli straordinari Marcone, abile poi a respingere anche il secondo tentativo di Millico.

Gli uomini di Zauri tengono, anche se al minuto 83 restano in inferiorità numerica per il secondo giallo rimediato da Vezzoni. I corallini non ne approfittano e, al di là di un tentativo di Onofrietti ribattuto da Felicioli e di un colpo di testa fuori misura di Nocerino, entrambi in pieno recupero, non riescono a trovare la via del pareggio. Termina con la festa rossonera dopo cinque minuti di extratime.

