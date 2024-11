Cerignola-Cavese 3-1: ofantini restano in scia del Benevento

Il Cerignola batte 3-1 la Cavese davanti al proprio pubblico, si issa al secondo posto e minaccia il primato del Benevento, prossimo avversario al Vigorito (si gioca sabato alle 15). Mattatore di serata il gambiano Jallow, autore di una doppietta già nel primo tempo. Nella ripresa però il Cerignola soffre il ritorno della Cavese di Maiuri che torna in partita col gol di Peretti. Metelliani in dieci per il doppio giallo a Vitale (proteste reiterate), ma il gol della sicurezza per l’Audace arriva solo al 95’ grazie a Salvemini.

