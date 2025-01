Foggia, impatto frontale tra due auto: due morti

Una vera e propria mattanza. Ancora una tragedia della strada in Capitanata. Due persone hanno perso la vita nel terribile incidente stradale avvenuto nella mattina di mercoledì 22 gennaio lungo la strada provinciale 544, in Via Trinitapoli, alle porte di Foggia, in zona passo breccioso. A quanto si apprende una delle vittime è una donna di 35 anni che sarebbe morta sul colpo a causa dell’impatto frontale tra la propria auto, una Ford Fiesta, e una Fiat Brava a bordo della quale viaggiavano quattro persone. Non si hanno ancora informazioni certe relative alla seconda vittima. Inutili per loro si sono rivelati i soccorso degli operatori del 118.

Sul posto e’ intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia che ha collaborato con gli operatori sanitari per prestare i primi soccorsi ed estrarre i corpi delle vittime.

Si tratta del quarto incidente mortale avvenuto lungo le strade della capitanata in meno di 10 giorni, in cui hanno perso la vita in tutto 5 persone.

+++ Notizia in aggiornamento +++

Antonella D'Avola