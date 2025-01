Taranto, auto fuori controllo travolge una donna: è grave

Nella tarda mattinata di mercoledì 22 gennaio, una donna è stata investita in via Cesare Battisti, a Taranto, da un’auto fuori controllo guidata da un uomo.

Per ragioni ancora in fase di accertamento, la vettura è uscita di strada travolgendo due pali dell’illuminazione e alcuni cassonetti, per poi schiantarsi contro la cancellata del PalaMazzola, abbattendola. La donna, rimasta schiacciata e incastrata sotto l’auto, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in gravi condizioni all’ospedale SS. Annunziata. Anche il conducente del veicolo è stato ricoverato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area, la Polizia Locale per i rilievi e i falchi della squadra mobile per regolare il traffico. Al momento non sono state rese note le generalità della donna ferita. (Foto Francesco Manfuso)

