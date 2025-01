Palagiano, vede i Carabinieri e fugge: arrestato per droga

I Carabinieri della Stazione di Palagiano hanno arrestato nella serata di ieri un 20enne del posto, presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare il ragazzo, è stato sorpreso dai militari dell’Arma in una via principale del Comune jonico e, alla vista della pattuglia, avrebbe tentato di disfarsi di un involucro occultandolo nel passaruota di un’auto in sosta.

Gli operatori insospettiti della manovra insolita lo hanno immediatamente fermato, e nel corso di un accurato controllo, hanno rinvenuto e sequestrato un involucro in cellophane contenente circa 57 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo cocaina, 1 grammo di sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché un bilancino di precisione e numerose bustine in cellophane tradizionalmente utilizzate per il confezionamento delle dosi destinate alla cessione.

Lo stupefacente è stato inviato al LASS del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto per le consuete analisi qualitative e quantitative.

Il 20enne, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa circondariale di Taranto.

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts