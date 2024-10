Foggia, il saluto del prefetto Valiante al questore Rossi

Desidero salutare con gratitudine, riconoscenza e affetto il Questore Ferdinando Rossi che lascia dopo due anni e mezzo questa provincia per un altro complesso e delicato incarico.

E’ stato per me e per tutto l’apparato istituzionale un punto di riferimento sicuro, autorevole e imparziale dando prova di uno spirito di servizio e di una capacità di risposta ammirevole.

Mi ha accompagnato in questi anni con professionalità e rigore, svolgendo, in piena sinergia con le altre Forze di Polizia e con la Magistratura, una encomiabile e incessante azione di prevenzione e contrasto di ogni forma di crimine e illegalità, che ha portato in questi ultimi anni ad un progressivo, costante decremento della delittuosità in questa provincia.

Al nuovo Questore di Foggia Alfredo D’Agostino, che si insedierà il prossimo 16 ottobre, e che ha sin qui dato prova di qualità eccellenti lungo il proprio brillante percorso di carriera, rivolgo i miei più calorosi auguri di buon lavoro, con la consapevolezza che ogni giorno saprà onorare il suo ruolo con fermezza, competenza e professionalità per contribuire insieme alle altre Forze di Polizia all’innalzamento dei livelli di sicurezza della nostra comunità. Così in una nota Maurizio Valiante, prefetto di Foggia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio, pertanto non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts