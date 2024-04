Foggia, dai sogni alla realtà. Tante defezioni dopo la Casertana

Le parole di Mirko Cudini nel servizio.

FOGGIA – L’espulsione di Tascone, l’infortunio di Millico, poi quello di Tenkorang, il mancato cambio in momentanea doppia inferiorità numerica ed il contropiede bruciante che ha portato al gol di Montalto. Dinanzi a tutte queste situazioni non poteva andare diversamente, contro la Casertana il Foggia ha incassato il secondo k.o. di fila, a differenza di Latina però, una sconfitta che lascia il rammarico per i troppi episodi sfavorevoli.

La situazione assenti preoccupa, in vista del Potenza non ci saranno gli squalificati Tascone e Odjer, perni del centrocampo, reparto che potrebbe essere orfano anche di Tenkorang. Preoccupano, più di tutto, le condizioni di Millico.

Due scivoloni che hanno ridimensionato i sogni di gloria degli ultimi tempi. Cudini, però, è sempre rimasto con i piedi per terra, senza comunque nascondere la sua delusione per questo improvviso rallentamento. Il decimo posto, perso per mano del Sorrento, resta l’obiettivo primario.

