Barletta, l’amarezza di Ciullo dopo Altamura

BARLETTA – L’analisi postpartita di Salvatore Ciullo rispecchia il morale del Barletta. I biancorossi cadono 2-1 sul campo della capolista Altamura e restano impelagati in piena zona playout, attualmente da disputare in trasferta ma con lo spauracchio della retrocessione diretta. Per il tecnico leccese, gli errori sono sempre gli stessi.

Il finale di stagione mette il Barletta di fronte a quattro match di importanza capitale. Subito il Casarano in casa e il Martina al Tursi, poi il Fasano ancora al Puttilli e la chiusura nello scontro diretto cruciale ad Angri. Tutto ancora aperto, ma Ciullo chiede più cattiveria e attenzione in campo.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author