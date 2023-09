Foggia: Cudini, ‘Vincere per fare punti e per i nostri tifosi’

(Di Lorenzo Ruggieri) Dopo il passo falso nella prima uscita stagionale, il Foggia cerca il riscatto all’interno delle mura amiche con il Giugliano. Tuttavia, la squadra rossonera non potrà contare sull’apporto della propria tifoseria, per via del decreto del prefetto che ha sancito l’assenza del pubblico sugli spalti: “I nostri sostenitori ci supporteranno dall’esterno e giocheremo anche per loro”, ha commentato il tecnico Mirko Cudini nella conferenza stampa di presentazione del match.

Sensazioni: “Le sensazioni sono positive, a Taranto abbiamo disputato una discreta partita pur lasciando alcuni episodi favorevoli ai nostri avversari. Non sono contento del risultato, lunedì giocheremo in casa senza il nostro dodicesimo uomo, ma avvertiamo la necessità di fare punti”.

Giugliano: “Mi aspetto una gara sulla falsariga di quella della scorsa settimana. Il Giugliano è reduce da un campionato importante e ha preservato gran parte dell’organico. Affronteremo una squadra fisica, con un reparto offensivo di categoria e una difesa esperta. Spetterà a noi scendere in campo con la giusta cattiveria e attenzione, a volte le partite si decidono con furbizia e scaltrezza e il match di Taranto lo testimonia”.

Formazione: “Ho ancora qualche dubbio per via di alcune situazioni da valutare, tra cui la squalifica di Tounkara. Il resto del gruppo, però, è a disposizione e non ho ancora scelto gli undici da schierare dall’inizio”.

Centrocampo: “In mezzo abbiamo diverse soluzioni di qualità e quantità, oltre ad under che possono coesistere. Disponiamo di giocatori duttili che mi permettono un’ampia scelta. Frigerio? Ci siamo conosciuti in questi giorni. È un ragazzo positivo ed eccezionale, si è subito messo a disposizione per ritrovare la condizione nel minor tempo possibile”.

Moduli: “A Taranto siamo scesi in campo con il 4-3-3 per poi passare al 4-3-1-2 per via di alcune necessità. Le caratteristiche dei giocatori mi consentono di alternare entrambi i moduli, ragionando partita dopo partita”.

Rosa: “Rispetto al mio percorso, la rosa attuale è la più competitiva. Le altre squadre avevano diverse caratteristiche e obiettivi. La squadra è completa, nonostante alcuni ruoli siano meno folti. Ciò che conta, però, è la disponibilità dei ragazzi. Al centro della difesa potevamo effettuare un altro acquisto, ma anche Salines può ricoprire quel ruolo e non abbiamo fretta”.

Portieri: “Finora abbiamo avuto a disposizione due portieri e, con la chiusura del mercato, abbiamo reintegrato Nobile. Deciderò domenica dopo domenica, dovendo scegliere tra tre portieri importanti. A Taranto ha giocato Dalmasso perchè lo meritava”.

Minutaggio: “Cercheremo di avere tre giovani in campo, ma potremmo anche non optare per il minutaggio. Decideremo in base alle necessità, sarebbe utopico stabilire ora il nostro futuro”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp