Taranto, ultime indicazioni in vista di Picerno

TARANTO – Cresce l’attesa in vista di Picerno-Taranto. La formazione ionica, lunedì sera con fischio d’inizio fissato per le ore 20.45, sfiderà i lucani con l’intento di vincere la prima gara esterna del 2023: l’ultimo acuto lontano dallo Iacovone, infatti, risale al 18 dicembre 2022 sul campo del Messina. Uno stimolo in più per i rossoblù che, al Curcio, ritroveranno Mastromonaco e De Santis, entrambi squalificati in occasione della partita dell’esordio contro il Foggia. Capuano, in terra lucana, potrebbe decidere di ripartire dal 3-4-3 lanciando nella mischia Kanoute dal 1’. Non si esclude, però, che questa soluzione possa essere adottata anche a partita in corso: la rifinitura di domani mattina chiarirà gli ultimi dubbi in merito. Dovrebbe iniziare dalla panchina Fabbro, l’ultimo volto nuovo della campagna acquisti ionica.

Intanto, dei 609 tagliandi messi a disposizione della tifoseria tarantina per la gara del Curcio, ne sono già stati staccati oltre 300. Ciò significa che il settore ospiti potrebbe essere sold-out già entro la serata di domenica. Numeri importanti che certificano l’entusiasmo venutosi a creare nella città dei due mari.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp