Foggia: Cudini, ‘Presto più incisivi, Catania squadra di qualità’

Cudini, che momento vive la sua squadra?

“Veniamo da tre risultati utili consecutivi, ma con il Francavilla abbiamo fatto un passo indietro a livello di gioco. Però, considerato che siamo solo alla quarta giornata e siamo in un percorso di crescita ci può stare, anche se nel secondo tempo mi è piaciuta molto la voglia con cui i ragazzi hanno provato a vincere la gara, è da lì che dobbiamo ripartire”.

Nelle ultime ultime tre gare zero gol subiti e uno realizzato, qual è la sua analisi?

“Partiamo dal dato positivo, non subire gol fa acquisire sicurezza e fiducia all’intero reparto difensivo, il più difficile da registrare. Per quel che concerne la fase realizzativa, i numeri parlano chiaro, ma sono sicuro che presto invertiremo la rotta perché questa squadra riesce a creare molto, è solo questione di tempo e saremo più incisivi”.

Archiviato il pari con il Francavilla, si torna subito in campo: come sta la squadra?

“Con le tre partite settimanali e il poco tempo a disposizione per allenarsi tra una gara e l’altra, è importante riacquistare energie e recuperare gli acciacchi. In ogni caso il morale dei ragazzi è buono e questo mi dà fiducia”.

Che squadra è il Catania?

“Nonostante sia una neopromossa, è stata ben costruita ed è molto competitiva. Ha ottime individualità in ogni reparto con molti calciatori di categoria superiore ed è allenata da un tecnico preparato come Tabbiani”.

Che partita sarà quella del Massimino?

“Sicuramente difficile e con un grosso dispendio di energie. Troveremo un ambiente caldo, ma ce l’andremo a giocare così come abbiamo fatto ad Avellino, mettendo in campo il massimo e provando a portare a casa un risultato positivo”.

A proposito di tifosi, ennesima partita senza quelli rossoneri…

“Ci dispiace non poterli vedere, ci manca quella spinta che sono capaci di dare alla squadra. Cercheremo di portare a casa un buon risultato anche per loro, per poterli poi riabbracciare alla prossima in casa”. (Area Comunicazione Calcio Foggia 1920)

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp