Cerignola, Tisci: “Squadra in crescita, contento della vicinanza dei tifosi”

CERIGNOLA – Domani sera il Cerignola affronterà la Juve Stabia al “Monterisi”. Queste le dichiarazioni pre-partita del tecnico ofantino Ivan Tisci: “Chiudiamo un miniciclo di tre partite in sette giorni ma il tour de force non è finito. Alla gara di domani arriviamo con un buon spirito ed in crescita, i risultati ci aiutano. La Juve Stabia è davanti ed ha grandi meriti, si difende bene e sa essere pericolosa, difronte troverà un Cerignola che ha voglia di proseguire la propria crescita. Siamo un po’ più stanchi del solito ma ho un organico ampio a disposizione, il rientro di Leonetti aumenta le possibilità di scelta“.

Sei punti, una vittoria e tre pareggi rappresentano il bottino iniziale di questo Cerignola: “Sono soddisfatto, non conto i punti che magari abbiamo perso ma sono contento delle prestazioni. Qualche punto in più avrebbe fatto certamente comodo, dobbiamo continuare a crescere attraverso lo spirito avuto finora“.

L’entusiasmo in città è tangibile, previsto un “Monterisi” pieno e colorato: “Sono enormemente contento della vicinanza della nostra gente. La città ha fame di calcio e vuole vedere la squadra lottare ogni domenica per giocarsi le partite. Abbiamo avuto delle difficoltà oggettive ma i miglioramenti si stanno vedendo, il supporto dei tifosi è utile, devono essere dalla nostra parte. Onoreremo al meglio questa gara, la tifoseria la sente e cercheremo di farla felice“.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp