Picerno: Longo, ‘Con la Turris partita da tanti gol’

(Di Lorenzo Ruggeri) Lunedì sera, allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco andrà in scena la sfida tra due candidate al ruolo di outsider nel Girone C. I padroni di casa della Turris affronteranno il Picerno di Emilio Longo, reduce dal successo per 4-0 con il Giugliano: “Affronteremo una squadra che segna tanto, ma che subisce numerose reti”, ha dichiarato il tecnico dei lucani, Emilio Longo.

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, l’allenatore ha aggiunto: “La Turris è una squadra molto ben allenata, verticale e di intensità. Cercheremo di far emergere i loro difetti e di arginare i loro pregi. Entrambe proveranno a creare gioco e il match evidenzierà la mentalità delle due compagini. Non si affronteranno squadre speculari e potremmo assistere a un match con tanti gol, mi auguro a nostro favore”.

Longo non si fida della classifica: “La Turris ha iniziato benissimo, ognuno merita la propria posizione, ma credo che sia ancora presto. Non ho mai visto la nostra classifica, anche perché i valori devono ancora venire e solo chi ha continuità verrà premiato”.

