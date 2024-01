Foggia, comincia il Cudini-bis

Comincia il Mirko Cudini il bis. Il Foggia fa marcia indietro e torna sui suoi passi dopo le parentesi Olivieri e Coletti. È durata tre giornate l’avventura del 40enne tecnico canosino alla guida della formazione rossonera. Un’avventura destinata comunque a finire vista la scadenza della deroga ma che avrebbe potuto avere altri risvolti in caso di risultati positivi. Cudini torna poco più di un mese dopo l’esonero del 14 dicembre. Fino ad allora aveva raccolto 22 punti in 17 partite, frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. Con il ritorno di Cudini potrebbe esserci un nuovo scossone di mercato con uscite eccellenti e arrivi per il 4-3-3, marchio di fabbrica dell’allenatore marchigiano. Da monitorare Schenetti e Vacca, con una mezzala nel mirino e la situazione esterni d’attacco da valutare. Il “nuovo” esordio è fissato per venerdì sera, alla Nuovarredo Arena contro la Virtus Francavilla, reduce dal pesante pareggio sul campo del Crotone. Un match che trasmetteremo in diretta, in esclusiva in chiaro su Antenna Sud al Canale 14. Non ci sarà Embalo, espulso contro l’Avellino e squalificato dal giudice sportivo.

