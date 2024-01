Virtus Francavilla, ore incandescenti sul mercato: il punto sulle trattative

FRANCAVILLA F.NA – Ore incandescenti in casa Virtus Francavilla, il mercato è definitivamente entrato nel vivo e sono attesi colpi a ripetizione da parte del presidente Antonio Magrì. Doppia trattativa già definita: Vittorio Agostinelli, due presenze in Serie B nella prima parte di stagione, è un nuovo trequartista a disposizione di Occhiuzzi. Un lungo corteggiamento che ha portato alla fumata bianca. Il calciatore già nelle scorse ore ha raggiunto la città degli imperiali.

Così come Ivo Molnar, colosso difensivo alto un metro e novanta di origini croate, reduce da 13 apparizioni nel girone A di Serie C con l’Arzignano. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha nella forza fisica il proprio punto di forza e si candida a diventare un punto di riferimento nella retroguardia di Occhiuzzi.

Fari puntati anche sull’asse che va da Catania a Francavilla. Più trattative in corso tra gli etnei e la Virtus, con il pressing siciliano per portare alla corte di Lucarelli Gabriele Artistico: il bomber biancazzurro, però, in caso di accordo tra le due società rimanderà di qualche mese il proprio viaggio, concludendo la stagione in prestito alla Nuovarredo Arena. A fare il percorso inverso potrebbe essere Milos Bocic, esterno offensivo che piace e non poco e sul quale è in corso un derby di mercato con il Foggia.

Sul fronte uscite c’è da registrare l’interesse del Messina per Giuseppe Fornito, centrocampista in uscita dal Francavilla: i siciliani hanno proposto uno scambio con Antonino Ragusa, ma al momento è un affare che non convince il club pugliese. Proseguono anche i contatti con il Monterosi per l’interruzione del prestito di Francesco Forte, mentre si cerca una nuova sistemazione ancora per Lo Duca. Da monitorare anche la situazione Giovinco, rimasto in panchina nelle ultime due partite.

