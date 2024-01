Foggia, Coletti ai titoli di coda. Scatta il Cudini-bis?

FOGGIA – Altro giro, altra corsa, altro cambio di guida tecnica. È giunta al capolinea la breve avventura di Tommaso Coletti sulla panchina del Foggia, il giovane tecnico, ancora sprovvisto del Patentino Uefa A, non ha diretto l’ultimo allenamento e lascerà il club rossonero dopo la scadenza della deroga, risalente al 20 gennaio, ma anche su decisione dei vertici societari, decisi a cambiare allenatore per provare ad uscire quanto prima da un momento nerissimo. Il Foggia è reduce da tre sconfitte consecutive, due sole vittorie nelle ultime tredici gare, una media da retrocessione diretta che ha visto i satanelli sprofondare dal terzo posto del 14 ottobre alla quindicesima posizione attuale, distante soli tre punti dalla zona play-out.

Il primo tentativo del club avrebbe riguardato Francesco Baldini, esonerato un mese fa dalla guida del Perugia, ma il tutto pare essersi concluso con un nulla di fatto. La strada maggiormente percorribile sembrerebbe quella che porta al ritorno di Mirko Cudini, ancora sotto contratto e sollevato dal proprio incarico il 14 dicembre, nella mattinata di un piovoso giovedì a tre giorni dal derby di Cerignola, poi perso 2-0. L’ex allenatore della Fidelis Andria tornerebbe sulla panchina del Foggia per far ricredere la piazza scettica e per salvare una squadra rinnovata dal mercato e lasciata, poco più di un mese fa, a quota 22 punti dopo il pareggio interno contro il Potenza. Avanti di sole tre lunghezze, frutto di una vittoria e ben quattro k.o. dall’esonero del tecnico di Sant’Elpidio, i satanelli hanno bisogno di punti, ma soprattutto di certezze in vista di venerdì, per lo scontro diretto contro la Virtus Francavilla. Cudini-bis? Può essere, ma col Foggia ogni scherzo vale, mai dire mai.

