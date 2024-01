Monopoli, ingaggiato il centrocampista Bulevardi

Centrocampista centrale di piede destro, classe 1995 (è nato il 31 gennaio a Mazara del Vallo), Bulevardi ha collezionato 18 presenze, 1 gol e 1 assist nella prima parte di stagione. In totale, conta 270 presenze e 28 reti tra Lega Pro e Serie C con le maglie di Gubbio, Legnago, Cavese, Siena, Pordenone, Teramo, L’Aquila e Ischia, 2 presenze in Serie B e 40 presenze e 3 gol in Primavera con la maglia del Pescara (società nella quale è stato formato calcisticamente).