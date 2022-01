Foggia Calcio | Ripresi regolarmente gli allenamenti: nessun positivo

Il Calcio Foggia 1920 comunica che sono ripresi regolarmente gli allenamenti e tutto il gruppo squadra è stato sottoposto ai tampini, che hanno dato esito negativo per tutti.

Nessuno dei soggetti sottoposti a tampone è risultato positivo al Covid-19, tuttavia all’interno del gruppo squadra si conta un soggetto positivo la cui positività è stata riscontrata durante le vacanze natalizie e che quindi non è rientrato in gruppo.

Il Covid continua a tenere banco in Serie C. Tantissime le società falcidiate dal maledetto virus con tantissimi casi che preoccupano anche per il proseguio del campionato, già slittato di una settimana. Sembra essere per fortuna tutto nella norma in casa Foggia, già questa è una notizia. Il rinvio della seconda giornata ha modificato parzialmente il piano degli allenamenti del foggia.

Si è ripreso nella giornata di lunedì e fino a sabato, ultimo giorno di allenamenti per i ragazzi di Zeman, verranno svolte soltanto sedute mattutine. Il mirino è fissato sulla gara del 16, lo scontro diretto con la Turris a torre del greco a meno di ulteriori rinvii.