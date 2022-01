FRANCAVILLA F.NA – Kikko Patierno è tornato. L’attaccante della Virtus, ospite ieri di Antenna Sud nel corso di Passione Biancazzurra, ha parlato così dell’imminente rientro in campo: “La voglia è tanta, non vedo l’ora che arrivi il 16 per iniziare, non dormo la notte per l’attesa. La squadra nel girone d’andata ha dimostrato di potersela giocare con tutti, ringrazio i compagni perché fin dal primo giorno mi hanno fatto sentire importante. Adesso ricarichiamo le batterie, spero di disputare una seconda parte di campionato di fuoco. Taurino? Lo stimo come persona prima di ogni cosa, poi come allenatore. L’ho conosciuto a Bitonto, mi ha dato tanto. Anche quando ero fermo, l’ho sempre seguito, anche a Viterbo. Con lui ci toglieremo grandi soddisfazioni. Adesso aspetto il campo, non vedo l’ora di segnare sotto la Curva Sud e ripagare la fiducia di piazza e società. Posso dirlo: ora ci sono anche io”.