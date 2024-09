Foggia: Brambilla esonerato, panchina a Capuano

Massimo Brambilla non è più l’allenatore del Foggia. A ufficializzarlo è stato lo stesso presidente Canonico dopo la sconfitta casalinga con il Giugliano nel turno infrasettimanale di mercoledì 25 settembre. Il tecnico, già in bilico dopo il pesante ko di Benevento, sarà sostituito da Eziolino Capuano, che nelle prossime ore rassegnerà le dimissioni per liberarsi dal Taranto e accettare la panchina rossonera. Per l’allenatore di Pescopagano, tra l’altro presente allo Zaccheria con il suo secondo, Marino, è pronto un annuale con opzione per quello successivo.

